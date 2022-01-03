Düzce’de ihracat yüzde 58,3, ithalat 55,1 arttı

Düzce’de kasım ayında ihracatta ithalatta arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; Düzce ilinde ihracat 2021 yılı Kasım ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 58,3 artarak 25 milyon 362 bin dolar, ithalat yüzde 55,1 artarak 19 milyon 667 bin dolar olarak gerçekleşti.