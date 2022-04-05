Düzce’de ihracat yüzde 25,5 ithalat yüzde 53 arttı

DÜZCE(İHA) – Düzce’de şubat ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 26,5 arttı, ithalat yüzde 53 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre genel ticaret sistemi dahilinde üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; Düzce ilinde ihracat 2022 yılı Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,5 artarak 25 milyon 192 bin dolar, ithalat yüzde 53 artarak 21 milyon 174 bin dolar olarak gerçekleşti.