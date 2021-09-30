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Düzce’de ihracat da ithalat da arttı

DÜZCE(İHA) – Düzce’de Ağustos ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 87,3 arttı, ithalat yüzde 29,1 arttı.

DÜZCE 30.09.2021, 12:56
Düzce’de ihracat da ithalat da arttı

DÜZCE(İHA) – Düzce’de Ağustos ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 87,3 arttı, ithalat yüzde 29,1 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; Düzce ilinde ihracat 2021 yılı Ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 87,3 artarak 24 milyon 760 bin dolar, ithalat yüzde 29,1 artarak 15 milyon 591 bin dolar olarak gerçekleşti.

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