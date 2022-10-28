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Düzce’de ihracat arttı ithalat azaldı
Düzce ilinde Eylül ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 17,5 arttı, ithalat yüzde 8,4 azaldı.
DÜZCE 28.10.2022, 09:43
Düzce ilinde Eylül ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 17,5 arttı, ithalat yüzde 8,4 azaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre Genel ticaret sistemi dahilinde üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; Düzce’de ihracat 2022 yılı Eylül ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,5 artarak 31 milyon 524 bin dolar, ithalat yüzde 8,4 azalarak 24 milyon 440 bin dolar olarak gerçekleşti.