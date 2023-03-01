Düzce’de ihracat 28 milyon 345 bin dolar arttı

DÜZCE(İHA) – Düzce’de Ocak ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 26,7, ithalat 7,7 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre genel ticaret sistemi dahilinde üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; Düzce ilinde ihracat 2023 yılı Ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,7 artarak 28 milyon 345 bin dolar, ithalat yüzde 7,7 artarak 21 milyon 938 bin dolar olarak gerçekleşti.