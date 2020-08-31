Düzce’de her mahalleye park ve dinlence alanı
DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ, HER MAHALLEYE DİNLENCE VE YEŞİL ALANLAR KAZANDIRARAK ÖZELLİKLE ÇOCUKLARIN DOYASIYA EĞLENEBİLECEKLERİ OYUN ALANLARININ SAYISINI ARTTIRMAYA ÖZEN GÖSTERDİKLERİNİ KAYDETTİ
DÜZCE (İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, her mahalleye dinlence ve yeşil alanlar kazandırarak özellikle çocukların eğlenebilecekleri oyun alanlarının sayısını arttırmaya özen gösterdiklerini kaydetti.
Düzce Belediyesi tarafından Arapçiftliği Mahallesi’ne bin 300 metre kare alan üzerine yeni bir yaşam alanı inşa edilmeye başlandı. Arapçiftliği Mahallesi’ne yapılan sosyal alanda çocuk oyun alanı, fitness park, basketbol sahası, yeşil alan, oturma ve dinlenme alanları yer alıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yapısal çalışmaları devam eden parkın çevresi bordürle örülmeye başlandı. Başkan Faruk Özlü, yeni parkın tamamlanmasının ardından mahalle sakinlerinin aileleri ile birlikte vakit geçirebileceği bir alana daha kavuşacaklarını söyleyerek, yapılan parkın Arapçiftliği Mahallesi sakinlerine hayırlı olmasını diledi.
MSB: "TCG Sancaktar ile Açık Deniz Eğitimlerine katılan Deniz Harp Okulu 3’üncü Sınıf öğrencileri, 27 Ağustos 2020 tarihinde Oruç Reis araştırma gemimize refakat eden TCG Gelibolu ve 1 deniz karakol uçağı ile Doğu Akdeniz’de deniz eğitimleri icra etm
|İmsak
|04:52
|Güneş
|06:23
|Öğle
|13:09
|İkindi
|16:50
|Akşam
|19:46
|Yatsı
|21:10
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25