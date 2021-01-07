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Düzce’de hava kirliliğine karşı denetimler sürüyor
Düzce Belediyesi, hava kirliliğinin önlenmesi ve mücadele kapsamında başlattığı denetimlerini aralıksız sürdürüyor.
DÜZCE 07.01.2021, 12:51
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Düzce Belediyesi, hava kirliliğinin önlenmesi ve mücadele kapsamında başlattığı denetimlerini aralıksız sürdürüyor.
Bir yandan kent genelinde 5 noktada hava kalitesi ölçümleri yapılırken diğer yandan da Düzce Belediyesi tarafından hava kirliliğini önlemek adına katı yakıt satışı yapılmakta olan işyerlerinde ve şehir merkezi içerisinde bulunan işletmeler de lastik ve kimyevi madde denetimleri gerçekleştiriliyor.
Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince bir kaplama fabrikası ile mangal kömürü imalathanesinde yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuz yakım işlemi gerçekleştirilmezken, ekipler uyarılarını da işletme sahiplerine yineledi.Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, ‘Temiz Şehir Düzce’ sloganıyla başlattıkları çalışma ekseninde özellikle kış dönemlerinde artan hava kirliliğine karşı aldıkları önlemleri hatırlatarak, şunları söyledi; “Bilindiği üzere hava kirliliği ile mücadele konusunda her türlü çalışmayı yapıyoruz. İlimizde üçü sabit ikisi ise mobil olmak üzere 5 noktada ölçümlerimizi yapıyoruz. Buna göre analizlerimiz yapılıyor ve yol haritamızı belirliyoruz. Diğer taraftan da ekiplerimiz gece gündüz demeden denetimlerini gerçekleştirerek hava kirliliği ile mücadelemizi 4 koldan sürdürmemizi sağlıyorlar. Vatandaşlarımızdan ve işletmelerimizden ricam; hava kirliliğinin önlenmesinde kaliteli yakıt kullanımı, yakma sistemlerinin tekniğine uygun yakılması, bakım ve temizliklerinin düzenli yapılması önem taşıyor. Yakıt özelliği taşımayan boyalı ve cilalı malzemeler ile plastik malzemelerin kesinlikle kullanılmaması konusuna dikkat etmeleridir.”
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