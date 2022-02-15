Düzce’de hafriyat depolama sahası belli oldu

Düzce Belediyesi tarafından hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları için depolama alanı belirlendi. Hafriyat firmaları; hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarını taşıması için Düzce Belediyesinden izin belgesini alacak.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün ‘Temiz Şehir Düzce’ sloganıyla başlattığı projelere bir yenisi daha eklendi. Belediye mücavir alanı içinde hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrollü olarak geri kazanılması, depolanması ve denetiminin Düzce Belediyesinde olmasından dolayı depolama sahası belirlendi. Bu çerçevede Akçakoca İlçesi Subaşı Köyü’de bulunan alanda Düzce’nin tüm hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları depolanacak.

11 Mart’a kadar kayıt zorunlu

Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, firmaların sisteme kayıt yaptırması gerektiğini hatırlatarak; “Belediye mücavir alanı içerisinde hafriyat taşıma işi yapacak olan tüm hafriyat firmalarının belediyemiz hafriyat sistemine 11 Mart 2022 tarihine kadar kayıt olmaları ve ’Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi’ni almaları gerekmektedir. Yapılan denetimlerde hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarını, belediyemiz hafriyat kontrol sistemine kayıt yaptırmayarak kayıt dışı taşıma işi yaptığı tespit edilen hafriyat firmaları hakkında Çevre Kanunu ve Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Kontrolü Yönetmeliği ilgili maddeleri gereğince cezai işlem uygulanacaktır” denildi.

Hafriyat firmalarının hafriyat kontrol sistemine kayıt olarak lisanslandırılmaları için Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne 11 Mart 2022 tarihine kadar başvurması gerekiyor.