Düzce’de gitar kursuna ilgi büyük

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Merkezinde kurslar, okulların açılması ile birlikte yeniden hareketleniyor.

Gençlerin ruhsal ve sosyal anlamda gelişimlerine katkı sağlayan Merkez, gençlere yönelik kurslarına devam ediyor. Yoğun ilginin yaşandığı kurslardan biri olan gitarda ise 130 genç eğitim görüyor. Gitar eğitmeni Rıza Emanet tarafından verilen kurslarda öğrenciler, hem gitar çalmayı öğreniyor hem de serbest zamanlarını verimli bir şekilde değerlendiriyor.