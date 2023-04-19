Düzce’de gençler hem eğlenecek hem kaynaşacak

Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, 2023 yılı içerisinde gerçekleştireceği etkinlik takvimini kamuoyu ile paylaştı. Gezilerden turnuvalara ve çeşitli etkinliklere, LGS ve TYT deneme sınavlarından ödüllü yarışmalara kadar birçok etkinlik yıl boyunca Düzceli gençlerle buluşturulacak.

Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, ‘Bu Yıl Çok Hareketli Olacak’ başlığı altında yıl boyunca yapacağı etkinliklerin takvimini açıkladı. Gençlerin hem eğlenmeleri hem de kaynaşmaları amacıyla tertiplenen etkinlik takvimi çerçevesinde il içerisinde birçok gezi planlaması gerçekleştirilirken aynı şekilde il dışında gezilecek yerlere dair program hazırlandı.

Foto safari, trekking ve kamp gezilerini de etkinlik takvimine ekleyen müdürlük, 3*3 Basketbol turnuvalarından 2*2 voleybol turnuvalarına, 4*4 futbol turnuvalarından ayak, masa ve taç tenisine, bowlingten PC&Playstation turnuvalarına bir çok farklı etkinliği de gençlerle buluşturacak.

Paintball, binicilik, rafting ve oryantring ile de adrenalin seviyesi yüksek sporları gençlerle buluşturacak olan müdürlük, güreş ve oryantiring şampiyonaların yanı sıra düzenleyeceği Bisiklet Baharı, 23 Nisan yüzme ve 29 Ekim yüzme şenlikleri ile de gençlerin hem milli bayramlara yönelik farkındalığını arttıracak hem de sporcuların kaynaşmalarına katkı verecek.

Sportif etkinlik ve gezilerin yanı sıra eğitim noktasında da önemli çalışma gerçekleştiren Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, liselere giriş sınavı LGS başta olmak üzere Üniversiteye hazırlık döneminde bulunan öğrencilere de TYT’ye hazırlık noktasında deneme sınavları ile destek vererek bilgilerinin taze tutulmasını sağlamış olacak.