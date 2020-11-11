Düzce’de ‘Geleceğe nefes’ seferberliğiyle fidanlar toprakla buluştu

DÜZCE(İHA) –"Geleceğe Nefes" kampanyası çerçevesinde Düzce’de 59 bin 350 adet fidan toprakla buluştu.

Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde Tarım ve Orman Bakanlığı’nın "Geleceğe Nefes" sloganıyla başlattığı etkinlik kapsamında bu yıl da 11 Kasım saat 11.11’de 81 ilde aynı anda gerçekleşti.

Düzce’de de 11.11. 2020 günü saat 11.11’de fidan dikimi gerçekleşti. Vali Cevdet Atay ile protokol üyeleri ve okulların katıldığı fidan dikim programı Gümüşpınar Mahallesi’ndeki alanda gerçekleştirildi. Yüzlerce fidanın toprakla buluştuğu programda açıklama yapan Vali Cevdet Atay; ülkede yaşanan yangınların toplumu üzdüğünü belirterek “81 ilinde aynı zamanda 11 Kasım saat 11.11’de fidan dikimine başladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerindeki projede amacımız geleceğe bir miras bırakalım hem de güzel Düzce’mizi daha da güzelleştirelim. Burada bugün hem kamu görevlisi arkadaşlarımız hem de öğrencilerimiz, gençlerimiz, çocuklarımız hep birlikte fidan dikiminin önemini ve faydasını hep birlikte kavrayarak yarınlara bir umudumuz olsun, yarınlara bir mirasımız olsun diye fidanlarımızı toprakla buluşturduk. İnşallah hayırlı uğurlu olur” dedi.

Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında il genelinde 59 bin 350 fidan protokolün katılımıyla dikildi.