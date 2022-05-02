Düzce’de fındıkta külleme mücadelesi başladı

DÜZCE (İHA) – Düzce’de fındık alanlarında son yıllarda yaygın olarak görülen ve ciddi zarar veren külleme hastalığı ile ilgili çalışmalara başlanıldı.

Fındıkta Karadeniz bölgesinde ve Düzce’de son yıllarda hızlı bir şekilde yayılmaya başlayan verim ve kaliteyi azaltan önemli bir hastalık olan Fındık Külleme hastalığı için Düzce’de mücadele çalışmaları başlatıldı. Hastalıkla mücadele çerçevesinde ciddi verim ve kalite kayıplarının önüne geçilecek.

Düzce Tarım ve Orman İl Müdürü Necdet Çiçek, hastalıkla mücadele çerçevesinde ilaçlama çalışmalarına başlanıldığını belirterek, “Hastalık ile mücadelede öncelikli olarak kültürel mücadele yapılmalı bu çerçevede fındık bahçelerinde dip sürgünü temizliği ve budama işlemleri aksatılmadan yapılmalıdır. Budama ve dip sürgünlerin alınması ile bahçe içerisinde iyi bir hava sirkülasyonu sağlanacak, bitkide güneşleme artacağından hastalığın şiddeti azalacaktır. Mayıs ayının ilk haftasında ise daha önceki yıl külleme hastalığı görünen bahçelerde kükürt kullanılarak kimyasal mücadele yapılmalıdır. Kükürt kullanılması durumunda kozalak akarına karşıda mücadele edilmiş olacaktır. Önceki yıllarda hastalık görülmeyen bahçelerde ise hastalık belirtilerine göre kimyasal ilaçlama yapılmalıdır” dedi.

“Hastalığın yoğunluğuna göre karar verilmeli”

Kimyasal Mücadele öncesinde külleme hastalığının yoğunluğuna göre karar verilmesi gerektiğini vurgulayan Çiçek, “Kimyasal Mücadeleye karar verirken hastalığın yoğunluğuna göre karar verilmeli; eğer hastalık bahçede ilk defa çıkıyorsa, belirtiler görülür görülmez ilaçlamaya başlanmalıdır. Daha önceki yıllarda hastalık görülmüş ise belirtiler görülmeden önce o yılın sürgünleri 25-30 santimetre olduktan ve yapraklar para büyükteki iriliğe ulaştıktan sonra ilk ilaçlama yapılmalıdır. Enfeksiyon koşulları ve kullanılan bitki koruma ürününün etkisi süresine enfeksiyon koşulları ortadan kalkıncaya kadar ilaçlamalar devam edilmelidir. İlaçlamalarda kullanılacak olan suyun Ph’sı kontrol edilmeli, özellikle Kükürt içerikli ilaçların kullanımında kendisi asidik bir karakter içeren bir ilaçla yüksek Ph’a sahip suyun karıştırılması sülfür gazının ortaya çıkmasına böylelikle genç dönemde olan Fındık yapraklarının yanmasına neden olmaktadır. Üreticilerimiz İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerine müracaat ederek daha geniş bilgi alabilirler” diye konuştu.