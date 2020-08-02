Düzce’de fındık toplama tarihleri belli oldu

DÜZCE (İHA) – Düzce’de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2020 yılı fındık hasat başlangıç tarihleri belli oldu. Buna göre en erken 8 Ağustos’ta en geç ise 20 Ağustos’ta fındık hasadı başlayacak.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından fındık bahçelerinde yapılan inceleme ve gözlemler neticesinde il genelinde 2020 yılı fındık ürününe ait hasar başlangıç tarihleri belirlendi. Buna göre, Düzce’de sahil bandında olan rakımı 250 metreye kadar olan noktalarda 8 Ağustos’tan itibaren hasatlar başlayacak. Orta kesim olarak tabir edilen rakımı 250 ila 500 metre arasında bulunan noktalarda 14 Ağustos’ta, yüksek kesim olarak bilinen 500 metre ve üzeri rakımlı arazilerde hasat tarihi ise 20 Ağustos’ta başlayacak.