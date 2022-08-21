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Düzce’de fındık alımları başlıyor

DÜZCE (İHA) – Toprak Mahsulleri Ofisi, Düzce’de 22 Ağustos’tan itibaren fındık alımlarına başlayacak.

DÜZCE 21.08.2022, 12:09
Düzce’de fındık alımları başlıyor

DÜZCE (İHA) – Toprak Mahsulleri Ofisi, Düzce’de 22 Ağustos’tan itibaren fındık alımlarına başlayacak.

Düzce’de bulunan 3 ayrı Toprak Mahsulleri Ofisi’nde fındık alım tarihleri belli oldu. Buna göre, Düzce merkezdeki ekip şefliğinde 22 Ağustos’ta başlayacak olan fındık alımları, Çilimli’de 1 Eylül’de, Akçakoca’da ise 25 Ağustos’ta başlayacak. Giresun kalite fındıkların kilosu 53, levant kalite fındıkların kilosu 52, sivri kalite fındıkların kilosu ise 51 liradan alınacak. Standart dışı fındıkların kilosu ise 46 liradan alınacak.

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