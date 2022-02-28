Düzce’de evlilikte boşanmada arttı

DÜZCE(İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2021 yılında evlilik de boşanmada arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre Düzce’de 2021 yılında 2 bin 327 kişi dünya evine girerken bu rakam 2021 yılında artarak 2 bin 792 oldu. Düzce’de kaba evlenme hızı 2021 yılında binde 7,01 olarak gerçekleşti.

Düzce Boşanan çiftlerin sayısı 2020 yılında 597 iken bu rakam 2021 yılında artarak 876 oldu. Nüfus başına düşen boşanma sayısını ifade eden kaba boşanma hızı 2021 yılında binde 2,20 olarak gerçekleşti.