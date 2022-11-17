Düzce’de evlilik okulu açılıyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi BELMEK, 53 farklı branşta verdiği hizmetlere bir yenisini daha ekledi. “Evlilik Okulu” adıyla kurulan yeni branş çerçevesinde Uzman Psikolog eşliğinde başvuruda bulunan çiftlere eğitim desteği verilecek.

Düzce Belediyesi sosyal belediyecilikte yeni bir çığır açmaya devam ediyor. Başkan Dr. Faruk Özlü’nün önderliğinde her yaştan vatandaşın talep ve isteklerini karşılamak üzere projeler geliştirilirken Düzcelilere en yakın birimlerinden BELMEK’te, Düzce Kent Konseyi’nin de katkıları ile örnek bir çalışmaya imza atıldı. BELMEK bünyesindeki 53 branşa ek olarak, yeni açılan “Evlilik Okulu” branşı ile Nikah Dairesi’ne evlenme başvurusunda bulunan çiftler ve evlenen çiftlerin tamamı Uzman Psikolog eşliğinde merak ettiklerini danışacak, evlilik hakkında destek alabilecek.”Mutlu olmak çok güzel, mutlu kalmak en güzel” sloganı ile başlatılan programa başvurmak isteyenler Düzce Belediyesi ile irtibata geçebilecek.