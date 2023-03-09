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Düzce’de evlenme yaşı 25 oldu
DÜZCE(İHA) – Düzce’de ortalama ilk evlenme yaşı kadınlarda 25,5, erkeklerde 27,9 oldu
DÜZCE 09.03.2023, 09:52
DÜZCE(İHA) – Düzce’de ortalama ilk evlenme yaşı kadınlarda 25,5, erkeklerde 27,9 oldu
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Düzce’de evlenme istatistiklerine göre resmi olarak ilk evliliğini 2022 yılında yapmış olan kadınların ortalama evlenme yaşı 25,5 iken erkeklerin ortalama evlenme yaşı 27,9 oldu.