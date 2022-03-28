Düzce’de eskiyen oyun grupları değiştirildi

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Hamidiye Mahallesi Nezih Tütüncü Parkında eskimiş ve tahrip olmuş donatıları yeniledi. Hem çocuklar hem de ebeveynleri yapılan çalışmadan memnun kaldı.

Düzce Belediyesi, park ve bahçelerdeki çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Hava şartlarının uygun olması ve rutin kontrollerin ardından plan ve programa göre hareket eden Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çocuk oyun parklarında hem bakım onarım hem de yenileme çalışması yapıyor. Bin 684 metrekare alana sahip olan Hamidiye Mahallesi Nezih Tütüncü parkında eskimiş ve tahrip olan çocuk oyun grubu, çöp kutuları ve donatılar park içerisinden kaldırıldı.

Basket sahası eklendi

Mevcut oyun parkını sabit tutan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yeni çocuk oyun grupları, spor aletlerini monte etti. Ayrıca park alanına 80 metrekarelik alana gençlerin spor yapmaları için tek pota basket sahası eklendi. Nezih Tütüncü Parkında çalışmaların tamamlanmasından ardından Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, aydınlatma ve diğer donatılarla ilgili işlemleri gerçekleştirecek.