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Düzce’de eski tabelalar yerine yenileri takılıyor

Düzce Belediyesi, şehrin kimliğini modern bir hale kavuşması için projelerini bir bir açıklarken diğer yandan da sokak ve caddelerin daha kolay bulunabilmesi için tabelalarla da değişikliğe gidiyor.

DÜZCE 27.04.2021, 16:54
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Düzce’de eski tabelalar yerine yenileri takılıyor

Düzce Belediyesi, şehrin kimliğini modern bir hale kavuşması için projelerini bir bir açıklarken diğer yandan da sokak ve caddelerin daha kolay bulunabilmesi için tabelalarla da değişikliğe gidiyor.

Düzce Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, sokak ve caddelerdeki tabelaların değişim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün açıkladığı projelerin hayata geçmesi ile model bir kent hüviyetine bürünecek olan Düzce’de belediye birimleri de şehrin güzelleşmesi ve daha yaşanabilir kılmak için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda hem vatandaşlara kolaylık olması deforme olan sokak ve cadde tabelaları yenileri ile değiştiriliyor.

Ayrıca sokak ile caddenin bağlı olduğu mahallenin de ismi yeni tabelalara yazılıyor. Bu sayede bulunulan ya da ikamet edilen sokağın yanı sıra, mahallede kolaylıkla belirlenmiş oluyor.

Öte yandan Destek Hizmetleri Müdürlüğü, tabelaların tasarım ve imalatını da kendi öz kaynaklarından yaparak tasarruf sağlanıyor.
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