Düzce’de eski oyun grupları değiştiriliyor

Düzce Belediyesi, parklarda bakım onarım çalışmalarının yanı sıra kente estetik kazandıran leylandi bitkilerinin bakımlarını yaparak form vermeye devam ediyor.

Düzce Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri havaların ısınmasıyla çocukların en çok zaman geçirdiği yerlerden biri olan parklarda bakım onarım ve yenileme çalışmalarına hız verdi. Parkları tek tek elden geçiren ve çocukları tehlikeden uzak tutmak için bakımlarını yapan ekipler, eskiyen oyun gruplarını da değiştirerek yeniliyor. Bu çerçevede Nalbantoğlu mahallesinde belediye park alanında eskiyen oyun gruplarını değiştirilmesi için çalışma başlatıldı. Oyun grubu çocuklar için yenilenirken yetişkinler için de banklar koyulacak.

Düzce’nin görünün yüzü olan ulaşım ağlarına estetik görünüm kazandıran Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kavşak ve yol kenarlarındaki yeşil alanların bakımlarını gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Bahçeşehir kavşağındaki leylandi bitkilerine form veren ekipler, görsel açıdan daha zengin bir çevrenin oluşması ve ağaçların yaşam sağlığını sağlıyor.