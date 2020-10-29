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Düzce’de Engelsiz çocuk buluşmaları devam ediyor

DÜZCE ÇOCUK HAKLARI KOMİTESİ TARAFINDAN BAŞLATILAN ENGELSİZ ÇOCUK BULUŞMALARI PROJESİ DEVAM EDİYOR. KOMİTE SON OLARAK ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİNİ ZİYARET EDEREK ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARLA BULUŞTU.

DÜZCE 29.10.2020, 13:30
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Düzce’de Engelsiz çocuk buluşmaları devam ediyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Çocuk Hakları Komitesi tarafından başlatılan Engelsiz Çocuk buluşmaları projesi devam ediyor. Komite son olarak özel eğitim ve rehabilitasyon merkezini ziyaret ederek özel gereksinimli çocuklarla buluştu.

Düzce Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Düzce Çocuk Hakları Komitesi tarafından başlatılan Engelsiz Çocuk Buluşmaları projesi devam ediyor. Komite Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ederek, özel gereksinimli çocuklar ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan temassız oyunlar oynandı. Çocuklara Korona virüs salgını ile ilgili bilgilendirmeler yapan Düzce Çocuk Hakları Komitesi üyeleri daha sonra çocuklara kırtasiye desteği de verdi.

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