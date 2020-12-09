Düzce’de de plazma bağışı yapılacak

Koronavirüs’le mücadelede etkili olan immün plazma bağışına Türk Kızılayı Düzce şubesinden destek geldi. Şube Balkanı Av. Halil Aydın, teknik altyapılarının hazır olduğunu Kocaeli, Sakarya, Zonguldak ve Karabük’ün ardından Düzce’de de plazma bağışı yapıldığını belirtti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Türk Kızılay Düzce Şube Başkanı Av. Halil Aydın, “Plazma’nın hayati öneme sahip olduğu şu günlerde, değerli bağışçılarımızın plazma bağışı yapmaları bizi ayrıca sevindirecek” dedi.

Aydın “31 Aralık 2019’da Çin’de başlayan COVID-19 salgını, tüm dünya ile birlikte ülkemizde de etkisini giderek artırmaktadır. İmmün plazma tedavisi, Covid-19 tanısı konulan, tedavi sürecinin ardından iyileşen hastalardan Türk Kızılay tarafından toplanan kan plazmasının kritik durumda olan hastalarda kullanılması yoluyla gerçekleştirilen tedavi yöntemidir. 18-60 yaş arasında olan, tam kan bağışı şartlarını karşılayan, Covid-19 hastalığına yakalanmış ve daha sonra iyileşmiş olan, hastalık belirtilerinin üzerinden 28 gün geçmiş olan erkek ya da gebe kalmamış kadın bağışçılar immün plazma bağışında bulunabilirler. Uygun bağışçı adayı tıpkı kan bağışında olduğu gibi bağışçı sorgulama formu doldurur ve muayene edilir. Uygun olan bağışçı adaylarından aferez denilen yöntemle; kan bağışçısının kanında bulunan ve hastanın ihtiyacı olan kan bileşenleri alınır. Bu işlem 45-60 dakika sürmektedir. Bu bağışın sağlık açısından herhangi bir riski bulunmamaktadır. Aferez işlemi esnasında kanın ayrıştırılması için kullanılan setler tek kullanımlık ve sterildir“ ifadelerinde bulundu.

Düzce dahil 5 ilde bağış yapılabiliyor

Daha önceleri plazma bağışında bulunmak isteyenleri Düzce’ye en yakın Kocaeli ve Sakarya illerine yönlendirdiklerini ifade eden Türk Kızılayı Düzce Şube Başkanı Halil Aydın, Sağlık Bakanlığından gerekli izinleri aldıklarını belirterek “Batı Karadeniz Bölge Kan Merkezimiz bünyesinde gerçekleştirilen immün plazma bağışı alım işlemleri Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Karabük ve Düzce illerindeki kan bağış merkezlerimizde devam etmektedir. Plazma bağışına ilişkin ayrıntılı bilgiler kanver.org adresinde yer almaktadır” diye tamamladı.