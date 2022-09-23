DÜZCE (İHA) – Düzce İl Özel İdaresi ve Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılacak olan çalışma çerçevesinde Düzce’de dağ çileği bahçeleri kurulacak.

Düzce İl Özel İdaresi tarafından desteklenecek olan dağ çileği bahçeleri için fide desteğinde bulunulacak. Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde yapılan dağ çileği projesi çerçevesinde, dağ çileği bahçesi kuracak olan üreticilere destek verilecek.

Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Özel İdare Bütçesi ile Müdürlüğümüz tarafından Dağ çileği projesi yürütülmektedir. Projede kurulan çilek bahçesinde dağ çileği fidesi üretimi amaçlanmaktadır. 2023 yılında dağ çileği bahçesi kurmak isteyen üreticilerimize müdürlüğümüz tarafından ücretsiz fide temini yapılacaktır. Projede belirlenen her bir çiftçiye 250 metrekare alan için 2 bin adet fide temin edilecek olup, Projemizden yararlanmak isteyen üreticilerimizin il ve ilçe müdürlüklerimize 15 Ekim 2022 tarihine kadar başvuru yapması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.