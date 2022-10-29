Düzce’de Cumhuriyet Bayramı coşkusu

DÜZCE (İHA) – Düzce’de Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Düzce Komando Birliği ilk yürüyüşünü yaparken, Mehteran takımının gösterisi büyük ilgi gördü.

Cumhuriyet’in kuruluşunun 99’uncu yıldönümü çerçevesinde Düzce’de düzenlenen etkinliklere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Düzce Belediyesi Mehteran Takımı, gösterisi ile alanda bulunanları mest etti. Daha sonra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan sporcular ve halk oyunları gösterilerinin ardından geçiş gerçekleştirildi. Düzce’de geçtiğimiz aylarda kurulan Düzce Komando Birliği ilk geçişini gerçekleştirdi. Yeşil ve kırmızı dumanların arasından geçiş gerçekleştiren Komando Birliği ilk gösterisini yaparken, okullar ve resmi araçların geçişi de dikkat çekti.