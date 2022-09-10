Düzce’de coşku dolu sünnet şöleni

Düzce Belediyesi Toplu Sünnet Şöleni coşkulu şekilde gerçekleştirildi. Düzenlenen etkinlikte 130 çocuk erkekliğe ilk adımı attı.

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen Toplu Sünnet Şöleni, büyük bir coşku ile gerçekleştirildi. Vatandaşların da büyük ilgi gösterdiği şölende Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün yanı sıra Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Düzce Valisi Cevdet Atay da yalnız bırakmadı.

130 çocuk ve aileleri için düzenlenen şölen, Düzce Belediyesi önünde toplanılmasının ardından İstanbul Caddesi üzerinden faytonlar ve gezi treni ile yapılan kortejle başladı. Anıtpark alanında sona eren kortejin ardından Melensu Park Tesislerine hareket edildi.

Bir dizi temasta bulunmak için Düzce’ye gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, şölende yaptığı konuşmada, böyle bir ortamda bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, sünnet olan çocuklar ve ailelerini kutladı.

Çetin’in ardından konuşan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ise, “Bu yıl sizinle yeniden kavuştuğumuz için çok mutluyum. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız. Yaklaşık 130 çocuğumuz ve ailesinin bu özel gününe ortak oluyoruz. Sizlere şükranlarımı, saygı ve sevgilerimi arz ediyorum” dedi.

Protokol konuşmalarının ardından çocuklar ve aileleri mehter takımı tarafından çalınan marşlarla büyük coşku yaşadı. Program mevlid-i şerif okunması, yemek ikramı, semazen gösterileri, hediye takdiminin ardından çocuklar kendilerine yönelik çeşitli animasyon gösterileri ile devam etti.