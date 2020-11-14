banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Gazeteci Ahmet Kekeç hayatını kaybetti...
Gazeteci Ahmet Kekeç hayatını kaybetti...
Hangi Ağrıya Ne İyi Geliyor ?
Hangi Ağrıya Ne İyi Geliyor ?
Meydanlar için İstanbullu seçimini yaptı
Meydanlar için İstanbullu seçimini yaptı
Resmi Gazete başlıkları
Resmi Gazete başlıkları

Düzce’de çocuklar bu kış üşümeyecek

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz hafta başında başlatılan ‘Çocuklar Üşümesin’ kampanyası kapsamında ürünler ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılmaya başlandı.

DÜZCE 14.11.2020, 10:36
2
Düzce’de çocuklar bu kış üşümeyecek

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz hafta başında başlatılan ‘Çocuklar Üşümesin’ kampanyası kapsamında ürünler ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılmaya başlandı.

Düzce’de çocuklar üşümesin diyerek bir bot bir mont kampanyası başlatan Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, ihtiyaç sahibi çocuklara yardımları ulaştırmaya başlandı. Sosyal medya ve sokaklarda yapılan reklamın ardından hayırsever Düzceliler tarafından yoğun bir destek ile müdürlükte toplanan montlar ve botlar beden ile numaralarına göre ayrıldı. Daha sonra personeller tarafından ihtiyaç sahibi çocuklar müdürlüğe çağırılarak tek tek giydirildi. Kampanyanın hala devam ettiğini belirten personeller, destek vermek isteyenlerin Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ile irtibata geçmesi istendi.
Yorumlar (0)
banner417
banner388
11°
parçalı bulutlu
banner378