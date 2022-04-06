Düzce’de çevre ve insan odaklı belediyecilik başarısı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün göreve gelmesinin ardından "Temiz Şehir Düzce" sloganı ile attığı adımlar meyvesini vermeye başladı. Yeni yatırım ve alınan önlemler ile 1 yılda; 1 Milyon 295 Bin kilogram kömür tüketimi ve 3 bin 567 aracın trafikten çekilmesine eş değer karbon yayılımının önüne geçmiş olundu.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün ‘Temiz Şehir Düzce’ sloganı ile başlatıp tamamladığı dev projeler meyvesini vermeye başladı. Katı Atık Tesisi, Tıbbi Atık ve Sterilizasyon Merkezi ve Katı Atık Aktarma İstasyonunun hizmete girmesinin ardından yapılan Karbon Ayak İzi ölçümlerinin sonuçları açıklandı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Karbon Ayak İzinin önemi ve kısaca insan faaliyetlerinin çevreye verdiği zararın ölçüsü olduğuna dikkati çektiği açıklamasında, DİKAB’ın bu anlamda yaptığı çalışmaların çok büyük önem arz ettiğini söyledi. İl genelinde topyekun bir mücadele sergilediklerini ve alınan önlemler ve faaliyete geçirilen tesisler sayesinde Karbon Ayak İzi azaltımına yönelik dev adımlar attıklarını belirten Başkan Özlü, bunun da 2021 yılında elde edilen rakamsal sonuçlarla net şekilde görüldüğünü kaydetti.

86 bin ton çöp işlendi

DİKAB’IN 2021 yılına yönelik elde ettiği değerleri kamuoyu ile paylaşan Başkan Özlü, “Katı Atık Tesisine getirilen 86 bin 752,12 ton çöp elektrik üretmek üzere işlendi. 4 Milyon 061 Bin 211,12 metreküp atıktan Biyogaz Enerjisi üretilmesini sağladığımız tesiste aynı zamanda 8 Bin 994,72 MW ise Elektrik Enerjisi üretildi” dedi.

4 Milyon 992 Bin 70 kilogramlık karbondioksitin atmosfere salınmasına engel olunduğu da sözlerine ekleyen Başkan Özlü, “Ayrıca, 221 Bin 869 ağaç eşdeğerinde atmosferden karbondioksitin tutulması sağlandı. Toplamda 3 Bin 600 hanenin 1 yıllık elektrik ihtiyacını karşılayacak kadar elektrik üretimini gerçekleştirdik. Çok önemli bir detay, kalorifik değeri düşük kömürle mücadeleye yoğunlaştığımız bir süreçte 1 Milyon 284 Bin 960 kilogram kömürün tüketiminin ve 3 bin 567 aracın trafikten çekilmesine eş değer karbon yayılımının da önüne geçmiş olduk” şeklinde konuştu.