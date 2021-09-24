Düzce’de cephe giydirmeleri valilik binası ile başladı

Millet Bahçesi ile Cedidiye Meydanını bütünleştirerek şehre ahenk katacak olan “Kent Estetiği Projesi”nde cephe giydirme uygulaması başladı. Düzce Belediyesinin desteği ile cephe giydirme işlemine Düzce Valiliği öncülük etti. Valilik binasının dış cephesi projeye uygun şekilde yenilenerek modern bir görünüme kavuşması için ilk adım atılmış oldu.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün “Şehrin Kalbinde Büyük Dönüşüm” sloganı ile başlattığı Kent Estetiği Projesinde çalışmalar ilerlerken, projenin bir diğer etabı olan cephe giydirme uygulamaları da başladı. Projenin ilk etabında İstanbul Caddesi üzerinde alt yapı çalışmalarını tamamlayan ekipler taş örme işlemlerine başlamıştı. Ağaçların dikimi ve kent mobilyalarının yerleştirme işlemleri öncesinde dış cephe giydirme uygulaması için de önemli bir adım atıldı. Düzce Valiliği hizmet binası cephe giydirme işlemlerinde öncülük ederek cephe yenileme çalışmasına başlandı.

"Çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz"

Şehrin en önemli meydanlarından biri olan Cedidiye Meydanı ile açılış için gün sayan Millet bahçesini birbirine kavuşturacak olan Kent Estetiği Projesi ile ilgili bilgi veren Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü; "Şehrin kalbinde büyük dönüşüm sloganı ile başlattığımız projemiz için çalışmalarımız titizlikle sürüyor. Cadde üzerindeki esnaflarımızı ve vatandaşlarımızı mağdur etmemek için titiz davranıyoruz. İlk olarak altyapısını tamamladığımız caddenin taş örme işlemlerini büyük ölçüde tamamladık. Daha sonra ağaçların dikimlerine geçtik. Yakın zamanda da aydınlatma ve şehir mobilyalarını yerleştireceğiz. Zeminde çalışmalarımızı tamamladıktan sonra cephe giydirme işlemlerine başlayacağız" şeklinde konuştu.

“Valiliğimiz öncülük ediyor”

Cephe giydirme işlemlerine Düzce Valiliği’nin öncülük ettiğini kaydeden Başkan Özlü; "Geçtiğimiz aylarda İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile görüşerek projemizi sunmuş, kendilerinden destek almıştık. Valimiz Sayın Cevdet Atay’ın da hassas bir şekilde projeyi takip etmeleri bizleri memnun etti. Yaptığımız görüşmeler sonrasında cephe giydirme işlemine Düzce Valiliği Binasından başlama kararı aldık. Düzce Valiliğinin öncülüğünde başlayan cephe giydirmeleri cadde üzerindeki diğer binalar ile devam edecek. Bu cadde şehirde parmakla gösterilen bir cazibe merkezi haline gelecek” dedi.

Vali Cevdet Atay, belediyesi tarafından başlatılan Kent Estetiği Projesinin ile ayrı bir değer katacağına inandıklarını belirterek, “Belediye başkanımız Dr. Faruk Özlü tarafından ile kazandırılan projelerin destekçisiyiz. Kent Estetiği Projesi kapsamında başlatılan çalışmaları da yakından takip ediyoruz. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu beyefendinin de destekleri ile Düzce Belediyesi’nin hazırladığı projeye valilik binamızın dış cephe giydirme işlemlerine binanın ön cephesinden başlandı. Kent estetiği projesi ile birlikte Valiliğimizin dış cephesi modern ve ile yakışır bir görünümüne kavuşacak” şeklinde konuştu.