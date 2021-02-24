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Düzce’de büyük dönüşüm

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Cedidiye Meydan Projesinin ardından şehrin kalbi konumundaki İstanbul Caddesi boyunca uygulanacak olan Kent Estetiği Projesinin de startını verdi. Projeyle şehrin gözbebeği baştan aşağıya yenilenecek.

DÜZCE 24.02.2021, 13:08
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Düzce’de büyük dönüşüm

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Cedidiye Meydan Projesinin ardından şehrin kalbi konumundaki İstanbul Caddesi boyunca uygulanacak olan Kent Estetiği Projesinin de startını verdi. Projeyle şehrin gözbebeği baştan aşağıya yenilenecek.

Geçtiğimiz ay Cedidiye Meydan Projesini kamuoyu ile paylaşan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, kentin dönüşümünü sağlayacak ve değer katacak bir diğer çalışma olan ve İstanbul Caddesi boyunca uygulanacak Kent Estetiği Projesini de açıklayarak tüm Düzce’nin kabul edip benimseyeceği bir değişime imza attıklarını söyledi.

Cedidiye Meydanından başlayan İstanbul Caddesi ile devam eden ve Millet Bahçesi’ni kapsayan Kent Estetiği Projesi ile Düzce’nin çehresinin entegre olmuş bir şekilde değişeceğini kaydeden Başkan Faruk Özlü, “Millet Bahçesi birinci etabından başlayarak İstanbul Caddesi’nden Cedidiye meydanına kadar olan alanın cephe giydirmesini projelerini tamamladık. Bunları bina sahipleri ile paylaşacağız. Projeyi önce bankalarla ve eczanelerle paylaştık. İnşallah bankalarımız öncülük yapacaklar. Önümüzdeki günlerde İstanbul ve Millet Bahçesi etrafındaki binaların cephe giydirmelerini yapacağız. Anıtpark’tan Cedidiye Meydanı’na kadar olan bölge Düzce’nin en kıymetli yeri ve kalbidir. Aslında Düzce’nin kalbinde büyük bir dönüşüm gerçekleştiriyoruz. Burası çok nezih ve planlı bir bölge olacak. Burada insanlar yürüyüş yolları olacak, trafiği minimize edeceğiz. Bir servis yolu olacak. Ulaşım Master Planı çerçevesinde trafiği başka yollara kanalize edeceğiz. Bu çalışmayı bu sene bitireceğiz. Cedidiye Meydanı, Cami restorasyonu, meydan altına yapılacak otoparkı inşallah bu sene içinde bitirmeye çalışacağız. Düzce’mize hayırlı olsun” ifadelerinde bulundu.

Kent Estetiği projesi kapsamında tek tip tabela sistemi ile görüntü kirliliğini ortadan kaldırılacak. 184 iş yerinin isimleri binaların girişlerindeki panolarda olacak.

“275 yeni ağaç dikilecek”

Kent Estetiği Projesi kapsamında cadde üzerinde mevcutta bulunan ağaçların, zarar verilmeden başka alanlara nakledileceğinin altını çizen Başkan Özlü, “Belediye olarak Anıtpark’tan Cedidiye meydanına kadar olan bölgede zemin döşemesi yapacağız. Bu günlerde çalışmalara başlayacağız. Bu bölgedeki ağaçları kesmeyeceğiz. Usulüne uygun bir şekilde nakli yapılacak. Ağaçları Melen Su Park ve Asar deresi etrafına dikeceğiz” diye konuştu.

Proje bölgesine Düzce’nin iklimine uygun, görüntü güzelliği ve zenginliğini sağlayacak yapraklarını dökmeyen manolya cinsi 275 ağaç dikilecek.

“24 saat çalışılacak esnaf mağdur edilmeyecek”

Düzce’nin kalbi ve ticari merkezi konumundaki bölgede esnafın mağdur edilmemesi için 24 saat esasına göre çalışma yapılması öngörülürken, Düzce Belediyesi ekipleri, zemin döşemeleri, oturma grupları ve projenin tüm gereklerini hazırlayarak, proje başlangıcı ile birlikte kısa sürede çalışmalarını tamamlamış olacak. Düzce’nin doğal taşlarının kullanılacağı proje alanında, oturma grupları, dekoratif aydınlatmalar, bisiklet yolları ve estetik görünümlü ağaçlar Düzce’nin gözbebeğinin değerine değer katacak.
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