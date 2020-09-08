Son Dakika
Düzce’de bozuk yollar onarılmaya devam ediyor
DÜZCE BELEDİYESİ ASFALT EKİPLERİ, ÇEŞİTLİ ALT YAPI ÇALIŞMALARI SONRASI YAPISI BOZULAN CADDE VE SOKAKLARDA YAMA ÇALIŞMASINI SÜRDÜRDÜ. ÇAY MAHALLESİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR SONRASI BOZUK OLAN NOKTALAR ONARILDI.
DÜZCE 08.09.2020, 13:11
3
Düzce Belediyesi asfalt ekipleri, çeşitli alt yapı çalışmaları sonrası yapısı bozulan cadde ve sokaklarda yama çalışmasını sürdürdü. Çay mahallesinde yapılan çalışmalar sonrası bozuk olan noktalar onarıldı.
Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı asfalt yama ekipleri, şehir merkezi ve çevresinde çeşitli alt yapı bakım ve onarım çalışmalarının ardından bozulan yolları tespit ederek onarımını yaptı. Çay mahallesinde tespit yapan ekipler, yapısı bozulan cadde ve sokaklarda sıcak asfalt marifeti ile bozulan yolları onardı. Onarım çalışmaları çevre mahallelerde yapılan inceleme ve tespitler doğrultusunda devam edecek.
27°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 08 Eylül 2020
|İmsak
|05:03
|Güneş
|06:31
|Öğle
|13:07
|İkindi
|16:42
|Akşam
|19:33
|Yatsı
|20:55
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25