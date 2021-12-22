Düzce’de bir ilk

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün himayesinde düzenlenecek olan "Düzce İktisat ve Kalkınma Kongresi" ile kentin geleceği belirlenecek.

Türkiye’de ilk defa bir kent, belediye başkanının önderliğinde geleceğini tasarlıyor. Tasarımın çok daha öne çıktığı bugünlerde Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü örnek bir adım atarak geleceğin kalkınma hamlesini tasarlamak için çok önemli bir adım attı. Başkan Özlü’nün gazeteciler, iş insanları ve kanaat önderlerinin görüşlerine de başvurarak yapacağı kentin kalkınma tasarımına Düzce Valiliği, Ekonomi Gazetecileri Derneği ve Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin de tam destek veriyor.

Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin de "Türkiye Ekonomiyi Konuşuyor" projesi kapsamında destek verdiği "Düzce İktisat ve Kalkınma Kongresi" 25-26 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılacak. Düzce Valisi Cevdet Atay’ın da konuşma yapacağı etkinlikte Düzce’nin geleceğine ilişkin mesajlar verilecek. Etkinlikte dile getirilen görüşler sonrasında sonuç bildirgesi haline getirilecek ve kentin gelecek tasarımı bu görüşler üzerine inşa edilecek. Turizmde tarıma, sanayide lojistiğe Düzce’nin geleceğin yer alacak sektörlerin yol haritasının tartışılacağı etkinlik Türkiye’de bir ilk olacak.