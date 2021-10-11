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Düzce’de bin 821 vaka var

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca, 25 Eylül 1 Ekim arasında illere göre haftalık vaka sayılarını açıklamasının ardından Düzce’de ki vaka sayıları da belli oldu. Buna göre Düzce’de bin 821 vaka bulunuyor.

DÜZCE 11.10.2021, 17:15
Düzce’de bin 821 vaka var

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca, 25 Eylül 1 Ekim arasında illere göre haftalık vaka sayılarını açıklamasının ardından Düzce’de ki vaka sayıları da belli oldu. Buna göre Düzce’de bin 821 vaka bulunuyor.

Korona virüs ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca her hafta düzenli olarak illerin vaka sayılarını açıklamaya devam ediyor. Bu kapsamda 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında illere göre yüz bin kişide haftalık vaka sayıları açıklandı. Düzce nüfusa oranla en yüksek 2. Şehir olurken, Vaka sayısı ise bin 821 olarak belirlendi. Yüzde olarak ikinci sırada olan Düzce, vaka sayısı olarak 29. Sırada yer aldı. İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli, Konya, Kayseri, Sakarya, Samsun, Adana ve Trabzon ilk 10’da yer alırken, Düzce’nin komşu şehirlerinden Zonguldak 11. Sırada Bolu ise 38. Sırada yer aldı.

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