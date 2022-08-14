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Düzce’de bin 593 kişi sorgulandı

Düzce’de jandarma ekipleri tarafından yapılan huzur güven uygulamasında bin 593 kişi sorgulandı.

DÜZCE 14.08.2022, 10:28
Düzce’de bin 593 kişi sorgulandı

Düzce’de jandarma ekipleri tarafından yapılan huzur güven uygulamasında bin 593 kişi sorgulandı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan huzur güven uygulamasında metruk binalar başta olmak üzere, parklar, iş yerleri ve umuma açık alanlar denetlendi. Denetimler çerçevesinde bin 593 şahıs, 765 araç ve 85 iş yeri sorgulandı. 35 metruk bina, 16 park ve bahçe ile 24 mesire alanında da kontroller yapıldı. Çeşitli suçlardan 5 araca 2 bin 438 TL cezai işlem uygulanırken, bir araç trafikten men edildi. Yoklama kaçağı olan bir kişi de yakalandı.

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