Düzce’de bin 32 köpeğe kuduz aşısı yapıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce’de hayvan hastalıkları ile mücadele kapsamında bin 32 köpeğe kuduz aşısı yapıldı.

Hayvan hastalıkları ile mücadele kapsamında il genelinde büyükbaş ve küçükbaş hayvanların yanı sıra sokak köpeklerine de aşılama çalışmaları yapılıyor. Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan çalışmalarda, 2021 yılı Nisan ayı içerisinde 88 köyde 19 bin 937 adet büyükbaş hayvana proje kapsamında şap aşısı, 46 köyde 835 adet büyükbaş hayvana sığır brusellozu, 88 köyde 22 bin 508 adet büyükbaş hayvana Sığırların Nodüler Ekzantemi aşısı, 79 köy 12 mahallede bin 32 köpeğe kuduz aşısı uygulandı. Perşembe günlerinde de hayvan pazarı içerisinde rutin denetimler yapıldı. Herhangi bir bulaşıcı hastalığa rastlanılmadığı öğrenildi.