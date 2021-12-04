Düzce’de beton yol çalışmaları devam ediyor

DÜZCE (İHA) – Düzce’de ilk defa uygulanan silindirle sıkıştırılmış beton yol çalışmaları İl Özel İdaresi tarafından yapılmaya devam ediliyor.

Düzce İl Özel İdaresi tarafından ilk defa uygulanan silindir ile sıkıştırılmış beton yol uygulamaları çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor. Vatandaşların ulaşımlarını daha konforlu sürdürebilmeleri için yapılan çalışmalar kapsamında 30 kilometre olarak programlanan beton yol yapım çalışmasının 25 kilometresi tamamlandı. Geride kalan 5 kilometrelik beton yolda ise yapım çalışmaları devam ediyor. Mevsim koşullarının elverişli olması durumunda tamamlanması hedefleniyor.