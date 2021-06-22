Düzce’de av tüfekleri sergilenecek

2021 av sezonunda yaptığı denetimlerde el konulan av tüfekleri, ihale usulü ile satılacak. Av tüfekleri, satıştan önce 30 Haziran Çarşamba günü sergilenecek.

Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Av Koruma Kontrol faaliyetleri kapsamında, 2020-2021 av sezonunda bir çok nokta da denetimler gerçekleştirildi. Denetimler esnasında Kara Avcılığı Kanunu gereğince av kabahatini oluşturan 43 adet yarı otomatik av tüfeğine el konularak, mülkiyetleri kamuya geçirildi. Mülkiyetleri kamuya geçirilerek ihale usulü ile satılan av tüfeklerinin satıştan önce sergileneceği tarihleri belli oldu. 43 adet yarı otomobil av tüfekleri, 30 Haziran 2021 Çarşamba günü Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü bahçesinde, sosyal mesafe kuralları içerisinde sergilenecek. İncelemek isteyenler şube müdürlüğü bahçesine gidebilecek. Sergilemenin ardından belirlenecek tarih ile av tüfekleri açık arttırma usulü ile satılacak.