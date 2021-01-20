Düzce’de aşılama devam ediyor

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Aralık ayı içerisinde 3 bin 596 büyükbaş hayvana, bin 700 küçükbaş hayvana ve 31 köpeğe aşı çalışması gerçekleştirdi.

Düzce’de hayvan hastalıkları ile mücadele tüm hızı ile devam ediyor. Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri il genelinde belirlenen köylerde büyükbaş, küçükbaş ve köpeklere aşı çalışması gerçekleştirdi. Aralık ayı içerisinde, 11 Mahallede 17 köyde 3 bin 177 adet büyükbaş hayvana proje kapsamında ŞAP aşısı 16 köy 8 mahallede 260 adet büyükbaş hayvana sığır brusellozu, 4 köyde 200 adet küçükbaş hayvana koyun keçi vebası, 14 köyde 1500 adet küçükbaş hayvana koyun keçi brusellozu ve 2 köyde 159 adet büyükbaş hayvana LSD aşısı koruyucu olarak uygulandı. Ayrıca Koruyucu olarak 9 mahallede 31 köpeğe kuduz aşısı uygulanmıştır.

Düzce’de yeni hayvanların tanımlama çalışmalarını da sürdüren ekipler, 350 büyükbaş ve 349 küçükbaş hayvana kulak küpesi taktı.