Düzce’de aşılama çalışması hızla devam ediyor

Aşı haritasındaki rengi ’Sarı’ olan Düzce’de oran yüzde 71,3 olurken şu ana kadar toplam 426 bin 797 doz aşı yapıldığı öğrenildi.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde yapılan aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Kent merkezinde kurulan aşı uygulama noktalarının yanı sıra mobil aşı ekipleri ilçe ve köylerde gezerek aşı çalışmalarını sürdürüyor. Sağlık ekipleri, vatandaşlarını ikna ederek aşılıyor.

Fındık toplamak Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden tarım işçileri de Mobil Aşı ekiplerince yerinde aşılanıyorlar.

Düzce’de ise şu ana kadar 426 bin 797 doz aşı yapılırken, birinci doz 218 bin 58, ikinci doz 171 bin 950 ve üçüncü doz da 36 bin 789 kişi oldu.

Aşı haritasında rengi ‘Sarı’ olan Düzce’de yapılan çalışmalarla mavi renge ulaşmasına az kaldı.