Düzce’de asbestli borular değişiyor

Düzce’nin alt yapısından kaynaklı içme suyu sorununu köklü çözüme kavuşturacak olan ‘İçme Suyu Projesi’nde önemli bir adım daha atıldı. İsale hatlarındaki asbestli boruların değiştirilmesi için ihaleye çıkılıyor. Düzceliler artık hem su sorunu yaşamayacak hem de daha sağlıklı su tüketecek.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün girişimleri ile Düzce’de üst yapı çalışmalarının yanı sıra alt yapı çalışmaları için de önemli adımlar atılıyor. İsale hatlarının değiştirilmesi ve yeni su tutan regülâtörlerin yapılması için DSİ ve İller Bankası aracılığıyla yürütülen çalışmalar sonuç verdi. Düzce Merkez İçme suyu tesisleri yapım işi 4734 sayılı kamu ihale kanunun 19.uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek. İhale DSİ 5. Bölge Müdürlüğü tarafından 21 Ekim 2021 Perşembe günü saat 10.00’da yapılacak.

Düzce İçme suyu tesisleri için Uğur suyuna 2 adet su tutan regülatör, 3.7 kilometre 1100 mm çelik boru ve 1.7 kilometre 500 mm çelik boru olmak üzere toplamda 5.4 kilometre 2 ayrı isale hattı ile 1000 m3 su toplama deposu inşa edilecek. Yapılacak yeni tesisler ile birlikte Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’nün de yükü hafifleyerek Düzcelilere daha kaliteli ve sağlıklı suyu kesinti olmadan verebilecek.

DSİ ve İller Bankasıyla koordineli bir şekilde çalışma yürüten Düzce Belediyesi ihalenin yapılmasının ardından içme suyu hatlarını tamamen değiştirerek arıza sayısını minimum seviyeye indirecek.