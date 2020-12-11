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Düzce’de aromatik bitki projesi start aldı

Düzce Belediyesi, Tarımsal Kalkınma Merkezi Projesi Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği alanında çalışmaların başlaması konusunda harekete geçti.

DÜZCE 11.12.2020, 15:31
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Düzce’de aromatik bitki projesi start aldı

Düzce Belediyesi, Tarımsal Kalkınma Merkezi Projesi Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği alanında çalışmaların başlaması konusunda harekete geçti.

Düzce Belediyesi; Düzce Üniversitesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve DTSO’nun işbirliğinde hazırlanan ve Formlife ile Beltur A.Ş.’nin iştirakçi olduğu Tarımsal Kalkınma Merkezi Projesi, SOGEP hibe desteği programı kapsamında faaliyetlerine başladı. İlk izleme toplantısının ardından alanda temizlik yapılması konusunda inceleme yapan Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli, Mart ayında yapılması planlanan fide dikimi öncesi, yaklaşık 60 dönüm alanın toprak analizi için hazırlandığını belirtti.

Tıbbi bitki yetiştiriciliğine teşvik

Düzce Üniversitesi DÜBİT (Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi) Müdürü Doç Dr. Uğur Hasırcı’nın da eşlik ettiği alan ziyaretinde 60 dönüm alanda yabani ot temizliği yapılması konusunda mutabık kalındı. Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülecek çalışmalarda ilk olarak topraklı üretim yapılacak alanlar kullanıma hazır hale getirilecek.

Son teknoloji kullanılacak

Daha sonra topraksız üretim yapılacak sera alanı ile proje içeriğinde yer alan işleme tesisinin kurulması için gerekli yapı ve alanların tadilat işleri yürütülecek. İhale süreçlerinin tamamlanmasının ardından 2021 bahar ayları sürecinde alanda ekim ve dikim faaliyetleri başlayacak. Ekim dikim faaliyetleri yanı sıra aynı alanda kurutma, distilasyon cihazları ile nihai ürün elde etmek üzere yatırımlar da eş zamanlı olarak yapılacak.

Düzce’de dezavantajlı gruplara yönelik geliştirilen proje sayesinde Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün büyük önem verdiği; hem istihdam oluşturulması hem de katma değeri yüksek ürünlerin Düzce’de yetiştirilmesi ve kazanca dönüştürülmesi sağlanacak. Şiddet mağduru 15 kadın ve sosyal yardım alan 15 aileye kalıcı istihdam kaynağı oluşturacak projenin 1 Milyon 300 Bin TL’lik tutarının 996 Bin 260 TL’si hibe olarak alındı. 60 dönümlük arazi üzerinde Düzce Üniversitesi’nin teknik desteği ile tıbbi adaçayı, melisa, nane, tıbbi kekik, safran, salep ve biberiye bitkilerinin yetiştirileceği tarımsal kalkınma merkezi kurulacak.
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