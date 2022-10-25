Düzce’de araç sayı her geçen gün artıyor

DÜZCE(İHA) – Düzce’de trafiğe kayıtlı araç sayısı her geçen gün çoğalıyor. Ağustos ayında 124 bin 79 olan sayı Eylül ayında 24 bin 493 oldu.

Düzce ilinde trafiğe kayıtlı araç sayısı Eylül ayı sonu itibarıyla 124 bin 493 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Düzce ilinde araç türlerine bakıldığında ise 61 bin 433 otomobil, 2 bin 653 Minibüs, bin 489 Otobüs, 19 bin 42 Kamyonet, 5 bin 48 Kamyon, 21 bin 88 Motosiklet, 13 bin 308 Traktör, 432 Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.