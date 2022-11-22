Düzce’de 855 daireye yapı ruhsatı verildi

DÜZCE(İHA) – Düzce’de yapı ruhsatı verilen daire sayısı 855, yapı kullanma izin belgesi verilen daire sayısı 965 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Düzce ilinde 2022 yılı 3. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen daire sayısı toplam 855, yapı kullanma izin belgesi verilen daire sayısı toplam 965 oldu.