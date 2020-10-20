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Düzce’de 761 konut satıldı
DÜZCE’DE 2020 YILI EYLÜL AYINDA 761 KONUT SATILDI.
DÜZCE 20.10.2020, 13:30
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DÜZCE(İHA) –Düzce’de 2020 yılı Eylül ayında 761 konut satıldı.
Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, 2020 yılı Eylül ayında Düzce ilinde 761 konut satıldı. Düzce’de geçen yılda Eylül ayında 765 konutun satıldığı bildirildi.
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