Düzce’de 66 bin okuyucu kütüphaneleri kullandı

DÜZCE (İHA) – Düzce Halk Kütüphanesi 2022 yılı 6 aylık verilerini açıkladı. Buna göre Düzce’de yaklaşık 66 bin okuyucu kütüphanede ki kitapları kullandı.

Düzce’de okur sayısı her geçen ay artıyor. Tüm ilçelerde bulunan kütüphaneleri kullanan kişilerin sayısının arttırılması için çeşitli aktiviteler gerçekleştiren Halk Kütüphanesi Müdürlüğü, 2022 yılı istatistiki verileri açıkladı. Buna göre 1 Ocak ila 30 haziran tarihleri arasında Düzce Halk Kütüphanesi’nde 31 bin 438 üye bulunurken, 46 bin 530 kişi kütüphaneyi kullanarak okuyucu oldu. En çok okuyucusu olan ikinci kütüphane ise Akçakoca ilçe halk kütüphanesi oldu. 6 bin 89 kişinin okuyucu olduğu Akçakoca’yı, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Halk Kütüphanesi 5 bin 978 okuyucu ile üçüncü oldu. Gölyaka ilçe kütüphanesi 5 bin 118 kullanıcı ile dördüncü, Gümüşova ilçe kütüphanesi bin 232 kullanıcı ile beşinci, Çilimli ilçe kütüphanesi 984 kullanıcı ile altıncı, Yığılca Kütüphanesi 836 kullanıcı ile yedinci, Kaynaşlı Kütüphanesi 320 kullanıcı ile sekizinci ve Cumayeri Kütüphanesi 226 kullanıcı ile son sırada yer aldı.