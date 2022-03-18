Düzce’de 64 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

DÜZCE(İHA) – Düzce’de dün gece başlayan ve etkisini arttıran kar yağışından dolayı 64 köy yolu ulaşıma kapandı. Düzce İl Özel İdaresine bağlı ekipler yolların açılması için çalışma başlattı.

Kar yağışı Düzce’nin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Kardan dolayı bir çok köy yolu ulaşıma kapandı.

Düzce merkezde: Derdin, Samandere ve Özyanık köyleri.

Kaynaşlı ilçesinde; Hasanbey, Bakacak, Yeşiltepe, Dipsizgöl, Muratbey, Çamlıca, Bıçkıyanı, Hacıazizler, Altunköy, Yeniyurt, Çatalcam, Çakırsayvan, Tavak, Çamoluk ve Sazköy.

Cumayeri ilçesinde; Akpınar, Büyükmelen, Çamlıpınar, Çelikdere, Dokuzdeğirmen, Esentepe, Hamascık Harmankaya, Iğdır, Kızılüzüm, Mısırlık, Ordulukaradere, Ören, Sırtpınar, Subaşı, Taşlık, Üvezbelli, Yenitepe, Yeşiltepe köyyleri.

Gümüşova ilçesi; Dededüzü, Pazarcık, Yeşilyayla, Halilbey, Soğuksu, Kıyıköy, Dereköy, Ardıçdibi, Yıldıztepe.

Akçakoca ilçesinde; Kurukavak, Küpler, Davutağa, Dilaver, Esmahanım, Karatavuk, Yenice, Hemşin, Sarıyayla, Kurugöl ve Subaşı köyleri.

Gölyaka ilçesinde; Gözüldere, Hamamüstü, Yunusefendi, Çamlıbel, Saçmalıpınar ve Muhapdede köylerinin yolları kapandı.

Düzce İl Özel idaresine bağlı 72 ekip 172 personel ile birlikte kapanan yolları tekrar açmak için çalışma yapıyor.