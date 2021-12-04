DÜZCE (İHA) – Düzce İş Kur müdürlüğünden alınan bilgilere göre, Düzce’de 633 açık iş başvurusu bulunuyor.

Yılın son aylarına girilirken Düzce’de işçi arayan firma ve işçi sayısı belli oldu.

Düzce İş kur Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre Düzce’de açık iş başvurusu sayısı 633 olarak belirlendi. Düzce’de en çok işçi aranan sektör Genel Beden işçisi olurken, ikinci sırada 35 kişi aranan Ambar ve depo görevlisi oldu. Metal Levha işçisi, Dikiş Makinecisi, Proses İşçi, Ahşap Mobilya İmalatçısı, Konfeksiyon işçisi, Otomotiv Montaj İşçisi, Satış Danışmanı ve Forklit Operatörleri en çok işçi aranan sektör oldu.