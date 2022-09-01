Düzce’de 546 bin 891 kitap sıralarda olacak

Düzce’de okulların açıldığı ilk gün 546 bin 891 ders kitabı ücretsiz olarak öğrencilerin sıralarında olacak.

Yeni eğitim öğretim yılında 2. sınıftan 12. sınıfa kadarki tüm eğitim kademeleri için hazırlanan yardımcı kaynaklar öğrencilere ücretsiz olarak ulaştırılacak.

2003-2004 eğitim öğretim yılından bugüne Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ders kitapları, öğrencilere ücretsiz olarak ulaştırılıyor. Yeni eğitim öğretim yılında da bakanlık tarafından gönderilen ders kitapları, Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde teslim alındı, gerekli planlama çalışmaları yapılarak okullara ulaştırıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Düzce’ye 546 bin 891 ders kitabı gönderildi.

Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2. sınıftan 12. sınıfa kadarki tüm eğitim kademeleri için hazırlanan yardımcı kaynaklar, yeni eğitim öğretim yılında öğrencilere ücretsiz olarak ulaştırılacak.

Eğitimde fırsat eşitliği çerçevesinde 2022-2023 eğitim öğretim yılında ders kitaplarıyla birlikte yardımcı kaynakları da öğrencilerin sıralarına koymak için hazırlıklar tamamlandı. Bakanlık tarafından gönderilecek 436 bin 745 yardımcı kaynaktan Düzce’ye ulaşanlar teslim alınmaya başlandı.

Ücretsiz ders kitaplarıyla birlikte yardımcı kaynaklar da okulların açıldığı ilk gün öğrencilerin sıralarında olacak.