Düzce’de 5 ton ada çayı yetiştirildi
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU’NDAN ALINAN BİLGİLERE GÖRE TÜRKİYE’DE TAHIL VE DİĞER BİTKİSEL ÜRÜNLER ÜRETİMİ VERİLERİNE GÖRE DÜZCE’DE 5 TON ADA ÇAYI ÜRETİLDİ. BU RAKAM İLE DÜZCE TÜRKİYE’DE EN ÇOK ADA ÇAYI ÜRETEN İLLER ARASINDA 7’İNCİ SIRADA YER ALDI
DÜZCE (İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu’ndan edinilen bilgilere göre Türkiye’de tahıl ve diğer bitkisel ürünler üretimi verilerine göre Düzce’de 5 ton ada çayı üretildi. Bu rakam ile Düzce Türkiye’de en çok ada çayı üreten iller arasında 7’inci sırada yer aldı.
İllere göre Türkiye’de tahıl ve diğer bitkisel ürünlerin üretim verileri belirlendi. Açıklanan verilere göre Düzce’de 2019 yılı içerisinde 5 ton ada çayı bitkisi üretildi. Türkiye genelinde sadece 10 şehirde üretilen Ada Çayı’nın ana üretim yeri ise Antalya oldu. Yıllık toplam 883 ton üretim ile Antalya birinci sırada yer alırken, ikinci sırada 157 ton ile Denizli yer aldı. Kütahya 70 ton ile üçüncü, 50 ton ile Tekirdağ dördüncü, 29 ton ile Muğla beşinci, 28 ton ile Manisa altıncı, 5 ton ile Düzce yedinci, 4 ton ile Adana sekizinci, 3 ton ile Karaman dokuzuncu ve 2 ton ile Uşak onuncu sırada yer aldı.
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