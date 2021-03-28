banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
O karar Ronaldo’yu çılgına çevirdi!
O karar Ronaldo’yu çılgına çevirdi!
''Türkiye'den 3 tane saçma gol yedik''
''Türkiye'den 3 tane saçma gol yedik''
Kokain çekerken yakalanan Kürşat Ayvatoğlu'ndan skandal savunma!
Kokain çekerken yakalanan Kürşat Ayvatoğlu'ndan skandal savunma!
Türkiye Norveç karşısında da tarih yazdı
Türkiye Norveç karşısında da tarih yazdı

Düzce’de 5 bin kandil şekeri dağıtıldı

Düzce Belediyesi, Berat Kandili dolayısıyla şehir merkezinde 5 bin adet kandil şekeri dağıttı.

DÜZCE 28.03.2021, 12:42
3
Düzce’de 5 bin kandil şekeri dağıtıldı

Düzce Belediyesi, Berat Kandili dolayısıyla şehir merkezinde 5 bin adet kandil şekeri dağıttı.

Düzce Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yapılan etkinlikte gün içerisinde Anıtpark, Spor Sokak ve Belediye Meydanı’nda stantlar kurularak, toplam 5 bin adet kandil şekeri dağıtıldı. Çocuklara ise çikolata hediye edildi. Cedidiye Cami ve Büyükcami meydanında da stantlar kurup, vatandaşın kandilini kutlayan belediye ekipleri, akşam namazının ardından da vatandaşlara şeker ikram etti.
Yorumlar (0)
banner422
14°
açık