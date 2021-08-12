Düzce’de 457 bin metreküp odun üretildi

DÜZCE (İHA) – Odun üretimi yapılan firmalardan derlenen bilgilere göre Düzce’de 2020 yılında 457 bin 127 metreküp endüstriyel odun üretimi yapıldı.

Düzce’de ormancılık faaliyetleri gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Özellikle Gölormanı Köyü ve Efteni Gölü çevresinde bulunan orman depolarında yüzlerce endüstriyel odun üretimi yapılıyor. Tomruk, tel direği, maden direği, sanayi odunu, kağıtlık odun ve lf-yonda odunları Endüstriyel odunlara giriyor. Bu kapsamda Türkiye İstatistik Kurumu’ndan derlenen bilgilere göre Düzce’de 2020 yılın içerisinde 457 bin 127 metreküp endüstriyel odun üretimi yapıldı.

Orman Genel Müdürlüğü’nün verilerinde alınarak Türkiye İstatistik Kurumu’nca değerlendirilen istatistiki bilgilere göre Türkiye’de 2020 yılında 24 milyon 751 bin 66 metreküp üretim yapıldı. 1 milyon 968 bin 831 metreküp üretim ile Kastamonu liste başında bulunuyor. İkinci sırada 1 milyon 401 bin 314 metreküp ile Bolu ikinci sırada 1 milyon 119 bin 589 metreküp ile Antalya üçüncü sırada yer aldı. Dördüncü sırada Balıkesir, beşinci sırada Bursa, altıncı sırada Muğla, yedinci sırada Adana, sekizinci sırada Sinop, dokuzuncu sırada Çanakkale ve onuncu sırada ise Mersin yer aldı. Ülke genelinde 8 ilde ise endüstriyel odun üretimi yapılmıyor.